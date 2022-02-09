 

В РФ разработали способный погружаться под воду патрульный корабль «Страж»

09.02.2022, 14:14, Новости дня
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Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, сообщили в пресс-службе предприятия.

Первый вариант меньшего водоизмещения был разработан в 2021 году и предложен также на экспорт.

«Это наиболее крупная версия, длиной около 72 метра и нормальным водоизмещением около 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность», – передает РИА «Новости» слова представителя «Рубина».

Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.

Этот вариант имеет максимальный состав вооружения – малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает «Страж» опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.

Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки.

Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны – это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до 4 тыс. миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена.

Как почеркнули в «Рубине», в период сокращения военных бюджетов, вызванного необходимостью борьбы с пандемией и её последствиями, все более востребованными становятся многофункциональные корабли.

«Нашим ответом на этот вызов времени является сочетание в проекте «Страж» подводных и надводных свойств. Благодаря такому синтезу корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта. Более того, возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами: более простыми и выгодными», – сказала представитель «Рубина».

Проект «Страж» создается как «настраиваемый», его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям, отметили в «Рубине».

Ранее гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит сообщил, что ЦКБ МТ «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.



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