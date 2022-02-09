Воронежская учительница уволилась после рассуждений о неполной семье на уроке

Педагог школы №103 Воронежа, которая рассуждала на уроке в четвертом классе о будущем девочки в неполной семье, написала заявление об увольнении, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка. В настоящее время, не дожидаясь результатов проверки, учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет удовлетворено работодателем. Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение мэрии.

Отмечается, что начатую проверку в школе после увольнения педагога отменили. Но школа продолжит работать с родителями учеников.

«По их запросу и с их письменного индивидуального согласия с детьми может быть проведена работа школьного психолога», – добавила мэрия.

Накануне в соцсетях появилась аудиозапись. На ней женский голос, принадлежащий учительнице, как указано в комментарии, рассуждает перед детьми о неполных семьях, где родители находятся в разводе. По словам женщины, в неполной семье матери приходится выполнять все дела сразу: работать, воспитывать детей, стирать и убирать, поскольку «мужика нет, и все на ней висит». Девочка из такой семьи, как отметила педагог, будет копировать поведение матери. Выложивший запись отметил, что «многие дети вышли заплаканные».