Столтенберг ушел от ответа на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.

«Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех наций выбирать свой собственный путь», – цитирует ТАСС Столтенберга.

На вопрос, могла бы Украина вступить в НАТО до урегулирования «замороженного конфликта», сложившегося после воссоединения Крыма с Россией, Столтенберг не дал прямого ответа.

«Я настаиваю, это должны решить наши союзники. То, что мы сейчас обсуждаем с Россией, касается не того, должна ли Украина быть членом или нет», – добавил он.

Также он отметил, что только Украина может принимать решение об «идеи стратегического нейтралитета». «Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решить, соответствует ли она требованиям для вступления, и никто другой», – считает он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».