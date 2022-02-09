Из Citroen C4 решили сделать полноценный кроссовер

Специалисты Citroen активно рассматривают возможность выхода Citroen в качестве полноразмерного кроссовера.

Эксперты полагают, что данный автомобиль сможет получить внешний вид, схожий с актуальным поколением С5 Aircross. Вместе с тем текущее исполнение С4 представляет увеличенный хетчбэк, который пока не дотягивает до уровня кроссовера. Пока со стороны производителя не поступало никаких точных данных, однако прогнозируется премьера уже в нынешнем году.

Кроме того, новый кроссовер сможет похвастаться доступным ценником, за счет чего удастся существенно повысить уровень спроса в отношении автомобиля. Остальные данные пока умалчиваются вплоть до официальной презентации нового кроссовера от компании Citroen.