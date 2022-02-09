 

Из Citroen C4 решили сделать полноценный кроссовер

09.02.2022, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Citroen активно рассматривают возможность выхода Citroen в качестве полноразмерного кроссовера.

Эксперты полагают, что данный автомобиль сможет получить внешний вид, схожий с актуальным поколением С5 Aircross. Вместе с тем текущее исполнение С4 представляет увеличенный хетчбэк, который пока не дотягивает до уровня кроссовера. Пока со стороны производителя не поступало никаких точных данных, однако прогнозируется премьера уже в нынешнем году.

Кроме того, новый кроссовер сможет похвастаться доступным ценником, за счет чего удастся существенно повысить уровень спроса в отношении автомобиля. Остальные данные пока умалчиваются вплоть до официальной презентации нового кроссовера от компании Citroen.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Электрический седан Beijing EU5 снова обновят

14.12 / Электрическое купе Rolls-Royce Spectre начнет переход марки к производству электрокаров

22.08 / Усмирение оппозиции и распространение идей — NYT о том, как «Талибан» превратил соцсети в инструмент пропаганды

01.01 / В РФ представлен новый 24-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD

03.12 / Киевлянин устроил стрельбу из-за некачественного ремонта, ранен 24-летний мужчина – полиция

05.12 / Число жертв пандемии COVID-19 в Иране превысило 50 тысяч

12.05 / Режим ЧП объявлен во Флориде из-за кибератаки на Colonial Pipeline

10.05 / В Украине в связи с акциями в День победы над нацизмом открыты 13 уголовных производств – Нацполиция

15.08 / После запуска рынка земли в Украине зарегистрировали более 6,5 тыс. сделок – Шмыгаль

17.04 / ГБР должно расследовать личный интерес замглавы САП Грищука, незаконно отменившего закрытие дела “Роттердам плюс” – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика