Золотое сияние и не только: несколько свежих идей маникюра, которые сейчас в тренде

Перчатки не повод забыть о хорошем маникюре до наступления весны. Чтобы руки выглядели ухоженно, красиво и стильно, подберите актуальный дизайн ногтей по своему вкусу. Для этого мы собрали самые оригинальные и стильные идеи, которые однозначно понравятся всем девушкам.

Золотое сияние

Золото – это прекрасное решение для вечерних выходов и свиданий, ведь сложно представить себе более яркий вариант маникюра, который бы классно выглядел в сочетании с изысканными, стильными нарядами.

Этой зимой безусловным хитом стал маникюр из «жидкого металла». Монохром, втирка или же выделение фольгой отдельных ногтей – все это как никогда востребовано в 2022 году.

Дизайн с глиттером

Горячая новинка в дизайне ногтей текущего холодного сезона – гель-лак с мелким или крупным глиттером, что создает эффект блестящей ткани с люрексом.

Им можно покрыть ногти полностью, а можно выделить кончик во френче или выполнить небольшие рисунки.

Оттенки синего и голубого

Поскольку символом текущего года является Водяной Тигр, соответственно, главными оттенками в ближайшее время станут голубой и синий.

Считается, что дизайн ногтей, выполненный в такой цветовой палитре, способен принести удачу и счастье в 2022 году.

Кроме того, эти оттенки отлично смотрятся на коротких ногтях, а также ногтевой пластине средней длины как в виде однотонного покрытия, так и в разноцветном маникюре.

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Чтобы сделать нейл-дизайн особенным, используйте глиттер и тематические зимние рисунки по вашему вкусу.

Анималистические принты все так же в моде

Животные мотивы в маникюре не теряют своей популярности уже несколько лет подряд. А теперь попробуйте тренд последнего сезона – маникюр с тигриными полосками.

За основу возьмите насыщенные оттенки – оранжевый, синий или же желтый. Применение ярких цветов в данном дизайне будет выглядеть оригинально и стильно.