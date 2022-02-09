 

“Кольцо откуда?”, “Почему без перчаток?” Michelle Andrade показала зимний образ

09.02.2022, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время съемки короткого ролика артистка показала, как шагает по снегу, а на фото крупным планом с нижнего ракурса сняла свое лицо. 

“Такая зима мне нравится! Продлеваю”, – написала Michelle Andrade.

“Красотка. Нежная такая”, – оценили образ певицы поклонники.

“Кольцо откуда?” – обратили внимание на руки артистки подписчики.

“Почему без перчаток?” – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В мае 2021 года стало известно, что артистка стала ведущей шоу “Орел и решка” на “Новом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Подозреваемого в убийстве девушки в общежитии задержали в Иркутской области

01.09 / Глава немецкой автономии в Крыму призвал Германию признать полуостров частью России

28.11 / Тихановская: По международным законам Крым – это Украина. Но имеем то, что имеем

29.01 / Немецкий политик назвал две ошибки Запада в отношении России

18.11 / Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом – ГСЧС

18.10 / Курс гривны к доллару установлен на уровне 26,34 грн/$

04.02 / В «Черкизово» начали расследовать появление COVID-19 на упаковке продукции в Китае

31.07 / ГБР закрыло “религиозное” дело против Порошенко

08.11 / Коста-Рика первой в мире обязала прививать детей от коронавируса

27.09 / ГСЧС предупредила о повышении уровня рек на западе Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика