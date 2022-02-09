“Кольцо откуда?”, “Почему без перчаток?” Michelle Andrade показала зимний образ

Во время съемки короткого ролика артистка показала, как шагает по снегу, а на фото крупным планом с нижнего ракурса сняла свое лицо.

“Такая зима мне нравится! Продлеваю”, – написала Michelle Andrade.

“Красотка. Нежная такая”, – оценили образ певицы поклонники.

“Кольцо откуда?” – обратили внимание на руки артистки подписчики.

“Почему без перчаток?” – написали фолловеры.

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Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В мае 2021 года стало известно, что артистка стала ведущей шоу “Орел и решка” на “Новом канале”.

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