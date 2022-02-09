 

“Какая сладкая”. Тина Кароль показала, как выглядит в миниатюрной пижаме

09.02.2022, 13:48, Новости дня
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“Еще разок тебя вдохну про запас… Это как песня на бис или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво – это факт. В марте увидимся. Ваша Ти”, – написала она.

На последнем снимке певица запечатлена в черной миниатюрной пижаме. Она сделала селфи, стоя перед зеркалом.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Какая сладкая”, – прокомментировала подписчица sinyagovskayatina.

“Приятно, что ты решила открыть еще одну сторону своей жизни. Лайф-посты – огонь. Мы скучали!” – заявила anna_whestler.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005-м она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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