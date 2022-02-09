Папа римский Франциск назвал “безумием” возможную войну в Украине

Папа поблагодарил всех людей и сообщества, которые 26 января объединились в молитве за мир в Украине.

Понтифик призвал и далее молить Бога о мире, “чтобы напряжение и угроза войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы этому смогли причиниться также переговоры в нормандском формате” по урегулированию конфликта на Донбассе.

Папа Франциск отметил, что “война – это безумие”.

О ситуации в Украине папа римский упоминает регулярно. Так, 25 декабря 2021 года он призывал не позволять распространять в Украине “метастазы конфликта”, а 10 января 2022 года – “найти приемлемые и длительные решения” для прекращения войны в Украине.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

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