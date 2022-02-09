Все гости и победители премии BRIT Awards 2022

Этой ночью на лондонской арене O2 состоялась 42-я церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards или просто The Brits – это премия, которая основана Британской ассоциацией производителей фонограмм в 1977 году и является британским “братом” премии Грэмми (она, кстати, пройдет 4 апреля). В отличие от прошлого года, награждение провели не в мае, а в феврале и в привычном оффлайн формате (как прошла предыдущая церемония в смешанном формате, смотрите здесь).

Лучшим автором песен на этот раз был признан Эд Ширан. В номинации “Лучший новый артист” победила рэп-исполнительница Little Simz. Победителем в рок-номинации стал Сэм Фендер, в поп-категории — Дуа Липа, в танцевальной музыке — Беки Хилл, а лучшим рэп-исполнителем назван Dave. В международных номинациях победу одержали Билли Айлиш (“Международный артист года”), Оливия Родриго (“Международная песня года”) и Silk Sonic (“Международная группа года”). Последние вырвали победу у итальянской группы Måneskin, которые за последний год после победы на “Евровидении” стали всемирными любимчиками. Но дуэт, в состав которого входит Бруно Марс, оказался сильнее.

Адель определенно громко вернулась в музыкальную индустрию: помимо своего нового альбома “30”, возглавившего все мировые чарты, артистка забрала призы во всех главных номинациях BRIT Awards – “Песня года”, “Лучший исполнитель” и “Лучший альбом”. Таким образом, певица стала второй в списке самых титулованных артистов за всю историю премии. В общей сложности на ее счету 12 наград. Больше только у Робби Уильямса – 13 премий.

На красной дорожке в этот раз было немноголюдно: кроме Адель с кольцом, похожем на помолвочное, церемонию посетили Кортни Кокс и Джонни Макдейд, группа Måneskin, Оливия Родриго, Энн-Мари (кстати, во время выступления на премии певица упала, но вроде бы ничего себе не повредила), Эд Ширан, британский прыгун в воду Том Дейли, запустивший в прошлом году свой бренд вязаной одежды, и другие.

Адель Оливия Родриго

Список победителей BRIT Awards 2022:

Лучший исполнитель – Адель

Песня года – Адель, Easy On Me

Лучший альбом – Адель, “30”

Лучший международный исполнитель – Билли Айлиш

Лучший поп-исполнитель – Дуа Липа

Лучшая группа – Wolf Alice

Лучший хип-хоп исполнитель – Dave

Лучший новый исполнитель – Little Simz

Лучшая международная песня – Оливия Родриго, “Good 4 U”.

Måneskin Джонни Макдейд и Кортни Кокс