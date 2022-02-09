Для электронной почты введут маркировку «Честный знак»

Для борьбы со спамом и несанкционированными рассылками электронной почты, содержащими информацию, запрещенную к распространению на территории РФ Роскомнадзор предложил ввести цифровую маркировку электронных писем посредством подписания их квалифицированной цифровой подписью.

Законодательно будет запрещено обрабатывать любую электронную почту без маркировки, проверить легальность которой любой получатель почты сможет по аналогии с маркировкой обуви, молока, алкоголя и иной продукции через систему «Честный знак». В случае выявления рассылки электронных писем, не содержащих маркировку, Роскомнадзор будет оперативно блокировать почтовые сервера нарушителя.

По словам чиновников Минцифры, инициатива призвана предотвратить рассылку фальшивых и нежелательных писем на территории страны.

– Мы не только избавим общество от спама, но и дадим им возможность верифицировать отправителя письма, предоставить ему уверенность что письмо не содержит информации, нарушающей закон. Каждое электронное письмо отправляемое или получаемое должно будет содержать QR-код маркировки «честный знак» и быть подписанным сертификатом электронной подписи, выданным Минцифры. Стоимость QR кода для проверки легальности содержимого письма электронной почты составит как обычно всего 50 копеек, оборудования для маркировки – не менее 1 млн руб. Квалифицированная электронная подпись выдается каждому гражданину бесплатно через приложение Госключ портала Госуслуги, – уточнили новость в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что в течение 2022 года к системе маркировки подключатся все крупные почтовые сервисы в России за исключением иностранных, не допуск последних объясняется экспертами как экспортные ограничениями на трансграничную передачу сертифицированных криптографических средств. Штраф за доставку электронной почты без соответствующей маркировки будет приравнен к контрабанде.

Опрошенные представители крупных почтовых сервисов Яндекс и Mail.ru отказались от комментариев, но подтвердили, что они как обычно выполнят любые законы, которые действуют на территории страны, не зависимо от их содержания.

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