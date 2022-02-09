 

Напавшие на магазин в Подмосковье оказались уроженцами Таджикистана

09.02.2022, 13:28, Новости дня
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Совершившие нападение на магазин в городе Истра в Московской области, в результате которого скончалась продавец, являются гражданами Таджикистана, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Четверо граждан Таджикистана задержаны по подозрению в нападении на магазин в Истре. В настоящее время проверяется законность их нахождения на территории России, а также место их работы», – сказал собеседник ТАСС.

По данным следствия, в среду ночью в помещение магазина вошли четверо вооруженных мужчин. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 71 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления.

В СК сообщили, что проверят легальность пребывания четверых мигрантов, задержанных за нападение на магазин в Подмосковье. МВД обнародовало видеозапись с подозреваемыми в нападении.



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