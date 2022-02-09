 

Вяльбе объявила бойкот норвежцам

09.02.2022, 13:28, Новости дня
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Президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, сообщили российские СМИ.

Как пишет «Спорт-Экспресс», Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», – сообщила она.

Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», – объяснила она.

Напомним, в воскресенье житель России Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.



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