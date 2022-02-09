Джамала заявила, что готовит премьеру песни на тюркском языке

По словам артистки, 11 февраля запланирован релиз трибьюта песни погибшего в 2015 году украинского певца и автора Кузьмы “Хай буде так, як хочеш ти”, 25 февраля состоится премьера танцевальной версии одной из ее песен, а 4 марта певица намерена выпустить трек на тюркском языке.

“Все, кто ждал от меня песню на тюркском языке с момента релиза “1944”, у меня для вас есть сюрприз”, – написала артистка.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизия). Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе “Евровидение 2016”. Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию “1944” о депортации своего народа.

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