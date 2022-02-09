“Немного развратное, но мне уже можно”. Димопулос снялась в полностью прозрачном боди с расставленными ногами
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Снимок она опубликовала по просьбе подписчиков.
“Санта, можно опубликовать фото, которое не видел Instagram?” – спросили они.
Димопулос исполнила просьбу. На опубликованном фото она запечатлена сидящей на корточках, с разведенными ногами.
“Немного развратное, но мне уже можно”, – подписала она снимок.
Фото: santadimopulos / Instagram
Контекст:
Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).
Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).
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