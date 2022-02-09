 

Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в России к концу февраля

09.02.2022, 13:00, Разное
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Анатолий Альштейн спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в РФ к концу февраля. По словам вирусолога, на этой неделе страна пройдет пик количества новых заболевших, после чего общие показатели начнут снижаться.
При этом Альштейн отметил, что число госпитализаций будет уменьшаться медленнее, так как «на свободные больничные койки всегда находятся пациенты». Более того, во многих странах заболеваемость снижается, в каждом государства показатели разные, но спад очевиден, однако о значительном уменьшении показателей заболеваемости пока говорить рано, ведь «в феврале и марте все будет продолжаться».

Стоит отметить, что учене настоятельно рекомендуют вакцинироваться, чтобы избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции всех известных на данный момент штаммов. Также необходимо соблюдать меры предосторожности, мыть руки, пользоваться средствами индивидуальной защиты и правильно питаться.

Источник: life.ru



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