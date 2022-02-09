 

Артисты Росгосцирка выступят на Международном фестивале циркового искусства «Золотой слон» в Испании

09.02.2022, 13:00, Разное
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Один из самых престижных цирковых форумов состоится в Жироне с 17 по 22 февраля. Испанские зрители увидят несколько десятков цирковых аттракционов в исполнении лучших акробатов, гимнастов, жонглёров Европы – на фестиваль приедут почти 100 артистов из 11 стран.
Российскую государственную цирковую компанию в Жироне представит жонглёр Илья Иванцов с номером «Волна», акробаты на батуте под руководством Николая Грушина покажут «Венецианский карнавал», воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича представят зрителям «Коронацию», а гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина выступят с номером «Анна».

«Наши артисты буквально несколько недель назад отлично показали себя на фестивале в Будапеште. Их победы, бесспорно, вдохновили коллектив Росгосцирка. В Жирону едут молодые, яркие и очень сильные артисты, они представят 4 номера нашей компании. Уверен, им удастся поразить экспертное жюри фестиваля в Испании! И самое главное, удивить испанского зрителя», – прокомментировал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

В дни проведения Международного фестиваля циркового искусства на манеже будет работать балет «Королевского цирка» заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе.

Фестиваль «Золотой слон» в 2022 году станет юбилейным – состоится в 10-й раз. Он был создан в Фигерасе, но последние годы проходит в Жироне.



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