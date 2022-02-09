 

Цискаридзе объяснил, почему не пригласил фониатра к Заворотнюк

09.02.2022, 13:00, Разное
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Николай Цискаридзе объяснил, почему не пригласил фониатра к Анастасии Заворотнюк. По словам главы Академии Русского балета имени Вагановой, все гении, которые когда-то были в Большом театре, уже «ушли в иной мир».
По данным некоторых изданий, Анастасия Заворотнюк испытывает проблемы с голосом, однако это не является следствием прогрессирования рака головного мозга. Учитывая эту информацию, у Николая Цискаридзе поинтересовались, почему он не помог своей подруге. Он рассказал, что с радостью привел бы к ней фониатра, однако таких специалистов в Большом театре больше нет. Актрису многие поддерживают, что дает ей силы, поэтому танцор уверен, что с ней все будет хорошо. Саму ситуацию с заболеванием Заворотнюк он назвал «больной темой».

Официальных сведений о состоянии Анастасии Заворотнюк в данный момент нет. Родные не рассказывают о ней, стараясь уберечь ее от публики. Различные врачи делают свои прогнозы, говоря о шансах актрисы побороть агрессивную форму рака.

Источник: teleprogramma.pro



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