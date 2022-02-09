 

Издание BuzzFeed ответит на вопросы Пригожина о фильме “16-й”

09.02.2022, 12:50, Разное
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Иностранных журналистов интересовал факт непричастности предпринимателя к появлению видеозаписи, на которой показано, как силовики США запрещают зрителям посмотреть фильм “16-й” в кинотеатре.

Пресс-служба опубликовала ответ на вопрос западного СМИ.

“Несмотря на то, что вы задаете провокационные вопросы, мы вам дадим исчерпывающий ответ. Компания “Конкорд”, Евгений Викторович или какие-либо его знакомые лица, о которых он может знать, не создавали и не размещали данное видео. Подобных поручений он не давал. Кто именно снял и опубликовал вышеуказанный ролик Евгению Викторовичу и данным лицам неизвестно”, — сказано в сообщении.

Евгений Пригожин в свою очередь решил задать BuzzFeed News встречные вопросы о фильме “16-й”. В частности, его интересует реакция на иронию и сарказм, присутствующие работе российских кинематографистов:

“1. Какой момент вам больше всего понравился в фильме “16-й”?

2. Как вы оцениваете сатиру, которая имеется в фильме “16-й” по отношению к высшим должностным лицам США, а также к представителям американской прессы, которые пытались из 16-ти “*********”-троллей сделать 16 тысяч?”

В картине “16-й” освещаются события выборов президента США в 2016 году. Фильм в пародийной форме высмеивает американские власти, которые распространяют несостоятельные заявления о так называемом “российском вмешательстве” в избирательный процесс.



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