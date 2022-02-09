 

Выходи за меня: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в “свадебном” платье на кинопремьере в Лос-Анджелесе

09.02.2022, 12:48, Разное
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Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась премьера новой картины с Дженнифер Лопес в главной роли Marry Me!, получившей в российском прокате название “Первый встречный”. Фильм представили создатели, в том числе и Джей Ло, которую на красной дорожке поддержал Бен Аффлек. Это первый их совместный выход на дорожку в новом 2022 году.

Поддерживая тему фильма, Дженнифер появилась на публике в наряде, который легко можно назвать свадебным. Мини-платье фасона baby doll с кружевом и асимметричным низом дополнили нюдовые туфли в стразах и пушистыми помпонами Jimmy Choo и прозрачный клатч в цветах. Бен выбрал синий костюм-тройку с белоснежной рубашкой без галстука. 

Конечно, поклонники уверены, что подобный выход пары – почти что репетиция будущей свадебной церемонии, но Дженнифер и Бен, похоже, не спешат идти к алтарю. Во всяком случае, ни Бен, ни Дженнифер не говорят о возможном браке, стараясь оберегать свое счастье от лишней суеты. Кроме того, пара уже была помолвлена, но тогда, почти 19 лет назад, их свадьба так и не состоялась.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

На этой неделе Дженнифер рассказала, почему разошлась с Беном много лет назад. В большом интервью актриса призналась, что причиной стало общественное мнение и откровенные расистские высказывания в ее адрес. Самые интересные высказывания из ее интервью глянцевому журналу мы собрали здесь.

Картина “Первый встречный” – классическая романтическая комедия. Дженнифер играет звезду сцены, которая накануне свадьбы узнает об измене жениха (в исполнении певца Maluma) и решает выйти замуж за незнакомца (его играет Оуэн Уилсон). В прокат фильм выйдет накануне Дня всех влюбленных.



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