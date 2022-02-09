Члена Клуба лидеров «Эльбрус» назначили главой департамента цифрового развития Минстроя

Член клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» Николай Парфентьев занял должность директора департамента цифрового развития Министерства строительства, он будет заниматься развитием цифровизации строительной отрасли и градостроительной деятельности.

Парфентьев отметил, что перед ним стоят масштабные и амбициозные задачи. В рамках должности он отвечает «за развитие цифровизации по различным направлениям: в строительной отрасли и градостроительной деятельности, в области развития и функционирования государственной информационной системы ЖКХ и цифровизации отрасли ЖКХ, а также в сфере совершенствования информационно-технологического сопровождения и систем защиты информации», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он также отметил, что ему предстоит большая работа в роли лидера команды.

«На 2022 год планирую работать с технологиями информационного моделирования. Данные технологии должны в конечном итоге сократить строительно-инвестиционный цикл. Также в планах работа с государственной информационной системой по градостроительной деятельности и завершение формирования услуг по строительству в электронный виде. Департамент цифрового развития достаточно молодой, поэтому я продолжу формировать команду – нам нужны сильные кадры. У нас нет опции не выполнить поставленную задачу», – поделился Парфентьев планами.

Он признался, что конкурс «Лидеры России» сильно изменил его представления о карьере: «В 2019 году мне было сложно представить себя на госслужбе – я работал в частной группе компаний. Сразу после конкурса мне посчастливилось поработать в ПАО «Россети», затем – Минстрое России. Это уникальный опыт, который, возможно, не случился бы со мной без конкурса «Лидеры России», в рамках которого я не только раскрыл свой потенциал, но и понял важность служения обществу и государству».

Парфентьев окончил Московский физико-технический институт, факультет управления и прикладной математики. С 2015 по 2017 год проходил обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе MBA. Более 10 лет работал в сфере стратегического консалтинга и проектного финансирования. С 2018 по 2019 год занимал должность заместителя генерального директора в частной энергетической компании, занимающейся проектированием энергетических объектов.

Также он активный участник проекта «Восхождение» клуба Лидеров РФ «Эльбрус», совершил восхождения на гору Эльбрус, Казбек и пик Ленина. По мнению Парфентьева, восхождение – это не только преодоление и мотивация, но и познание новых граней себя.