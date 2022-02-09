Члена Клуба лидеров «Эльбрус» назначили главой департамента цифрового развития Минстроя
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Член клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» Николай Парфентьев занял должность директора департамента цифрового развития Министерства строительства, он будет заниматься развитием цифровизации строительной отрасли и градостроительной деятельности.
Парфентьев отметил, что перед ним стоят масштабные и амбициозные задачи. В рамках должности он отвечает «за развитие цифровизации по различным направлениям: в строительной отрасли и градостроительной деятельности, в области развития и функционирования государственной информационной системы ЖКХ и цифровизации отрасли ЖКХ, а также в сфере совершенствования информационно-технологического сопровождения и систем защиты информации», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он также отметил, что ему предстоит большая работа в роли лидера команды.
«На 2022 год планирую работать с технологиями информационного моделирования. Данные технологии должны в конечном итоге сократить строительно-инвестиционный цикл. Также в планах работа с государственной информационной системой по градостроительной деятельности и завершение формирования услуг по строительству в электронный виде. Департамент цифрового развития достаточно молодой, поэтому я продолжу формировать команду – нам нужны сильные кадры. У нас нет опции не выполнить поставленную задачу», – поделился Парфентьев планами.
Он признался, что конкурс «Лидеры России» сильно изменил его представления о карьере: «В 2019 году мне было сложно представить себя на госслужбе – я работал в частной группе компаний. Сразу после конкурса мне посчастливилось поработать в ПАО «Россети», затем – Минстрое России. Это уникальный опыт, который, возможно, не случился бы со мной без конкурса «Лидеры России», в рамках которого я не только раскрыл свой потенциал, но и понял важность служения обществу и государству».
Парфентьев окончил Московский физико-технический институт, факультет управления и прикладной математики. С 2015 по 2017 год проходил обучение в Московской школе управления «Сколково» по программе MBA. Более 10 лет работал в сфере стратегического консалтинга и проектного финансирования. С 2018 по 2019 год занимал должность заместителя генерального директора в частной энергетической компании, занимающейся проектированием энергетических объектов.
Также он активный участник проекта «Восхождение» клуба Лидеров РФ «Эльбрус», совершил восхождения на гору Эльбрус, Казбек и пик Ленина. По мнению Парфентьева, восхождение – это не только преодоление и мотивация, но и познание новых граней себя.
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