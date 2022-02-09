 

Избивавшую дочь за прогулки женщину отдали под суд в Архангельске

09.02.2022, 12:40, Новости дня
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Дело в отношении подозреваемой в истязании собственной малолетней дочери женщины в Архангельске направили в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Согласно версии следствия, с января 2017 по октябрь 2021 года обвиняемая, наказывая дочь за непослушание и прогулки после школы, систематически била девочку, сообщается на сайте ведомства.

«Начиная с ее (дочери) 11-летнего возраста, [мать наносила] побои руками и ремнем, таскала девочку за волосы, бросала в нее книги и другие предметы, причиняя физические и психические страдания», – пояснили в СК.

Об этом стало известно после того, как крики о помощи ребенка услышали соседи. Они вызвали полицию. Сейчас пострадавший ребенок находится в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о ее дальнейшем проживании с отцом.

Уголовное дело возбудили по статье об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В ходе допроса обвиняемая не признала вину, она заявила, что пару раз наказывала дочь в воспитательных целях.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.

Ранее в Казани под суд отправили местную жительницу, истязавшую дочь из мести супругу.



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