 

Генсек НАТО оценил визит Макрона в Москву и Киев

09.02.2022, 12:40, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia заявил, что положительно оценивает визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев, однако говорить о деэскалации рано.

«Нам нужен диалог с Россией в разных форматах, поэтому мне кажется, что хорошо, что Макрон поехал в Москву и Киев. Но еще слишком рано, чтобы говорить о том, что деэскалация ближе. У нас нет никакой уверенности в намерениях [президента РФ Владимира] Путина», – цитирует ТАСС Столтенберга. 

Также он поддержал идею пригласить лидеров Украины и Грузии на саммит альянса в Мадриде. «Думаю, это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, что нам нужно определиться с точным форматом [встречи]», – отметил он.

Ранее Макрон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».

Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.



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