На напавшего на контролеров МЦК в Москве завели уголовное дело

Атаковавшему двух контролеров на перроне Московского центрального кольца (МЦК) пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Происшествие случилось в январе на платформе станции МЦК «Балтийская», пьяный мужчина оскорблял и мешал работе инспекторов – мужчины и женщины, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.

Нападавший нанес несколько ударов по голове одному из контролеров, в том числе стеклянной бутылкой. Он заметил работников службы безопасности и решил убежать. Позже его нашли и задержали.

«Такое поведение недопустимо, и за любые незаконные действия в отношении контролеров нарушители будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ. На данного нарушителя завели уголовное дело за насилие в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему грозит до пяти лет», – добавили в организации.

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