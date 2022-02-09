 

На напавшего на контролеров МЦК в Москве завели уголовное дело

09.02.2022, 12:40, Новости дня
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Атаковавшему двух контролеров на перроне Московского центрального кольца (МЦК) пассажиру грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Происшествие случилось в январе на платформе станции МЦК «Балтийская», пьяный мужчина оскорблял и мешал работе инспекторов – мужчины и женщины, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.

Нападавший нанес несколько ударов по голове одному из контролеров, в том числе стеклянной бутылкой. Он заметил работников службы безопасности и решил убежать. Позже его нашли и задержали.

«Такое поведение недопустимо, и за любые незаконные действия в отношении контролеров нарушители будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ. На данного нарушителя завели уголовное дело за насилие в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ему грозит до пяти лет», – добавили в организации.

Ранее в Москве начали розыск подозреваемого в изнасиловании 52-летней уроженки Пензенской области. Женщина сообщила, что неизвестный надругался над ней, угрожая ножом.



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