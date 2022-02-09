 

Alfa Romeo представила компактный кроссовер Tonale

09.02.2022, 12:36, Новости дня
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Опубликовали подробности об обновленном кроссовере Alfa Romeo Tonale.

Новая модель имеет фирменный стиль, однако производитель все же предусмотрел некоторые серьезные обновления, которые позволят привлечь внимание публики. Вместе с тем новый кроссовер Alfa Romeo Tonale частично повторяет форму концепта, который показали широкой публике около 3 лет назад.

Также следует отметить, что паркетник Alfa Romeo Tonale оснащается гибридной силовой установкой, однако точные подробности об автомобиле на данный момент не указаны. Эксперты полагают, что новинка Alfa Romeo Tonale получит мощность около 250 л.с. Помимо гибрида, на рынок выйдет модификация итальянского кроссовера с бензиновым агрегатом.



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