Jeep Wrangler 2022 года получил новую версию High Tide для рынка США

Американский автогигант Jeep представил новую версию внедорожника Wrangler в модификации High Tide.

Первоначально приобрести данную модель смогут исключительно на американском рынке. Вместе с тем производитель запланировал выпустить в продажу около 500 экземпляров модели. Прием предварительных заказов на новый внедорожник High Tide состоится уже в следующем месяце. Начальная стоимость автомобиля составит от 49,2 тысяч долларов.

Отличить внедорожник можно по хромированным вставкам, бамперам, светодиодным фарам и видоизмененной решетке радиатора. Под капотом автомобиля в версии High Tide применили 3,6-литровый бензиновый двигатель на 285 л.с. мощности. Модель оснащается автоматической трансмиссией и имеет систему полного привода.