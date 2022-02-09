 

Jeep Wrangler 2022 года получил новую версию High Tide для рынка США

09.02.2022, 12:36, Новости дня
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Американский автогигант Jeep представил новую версию внедорожника Wrangler в модификации High Tide.

Первоначально приобрести данную модель смогут исключительно на американском рынке. Вместе с тем производитель запланировал выпустить в продажу около 500 экземпляров модели. Прием предварительных заказов на новый внедорожник High Tide состоится уже в следующем месяце. Начальная стоимость автомобиля составит от 49,2 тысяч долларов.

Отличить внедорожник можно по хромированным вставкам, бамперам, светодиодным фарам и видоизмененной решетке радиатора. Под капотом автомобиля в версии High Tide применили 3,6-литровый бензиновый двигатель на 285 л.с. мощности. Модель оснащается автоматической трансмиссией и имеет систему полного привода.



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