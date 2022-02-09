 

Социолог Шугалей считает Смольный виновным в гибели петербургского дворника

09.02.2022, 12:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во вторник на голову дворника в Северной столице обрушилась огромная глыба льда. Погибший был 29-летним гражданином Узбекистана.

Оттепель в Санкт-Петербурге стала кошмаром для горожан, написал социолог Максим Шугалей в своем телеграм-канале. Он предположил, что в этом происшествии вина лежит на чиновниках Смольного.

 «Из-за безответственного отношения чиновников к вопросам уборки крыш от льда погиб молодой человек. Ежедневно десятки людей получают травмы. Реакция властей в этой ситуации абсолютно предсказуема – жесткий прессинг исполнителей. Только если раньше все ограничивалось предупреждениями и штрафами от ГАТИ, то сейчас был применен новый арсенал – обыски и уголовные дела», – отметил социолог.

Также Шугалей написал, что среди «виновных исполнителей» много тех, с кем власти подписывали договора перед зимой и речь идет о тех организациях, которые Смольный публично защищал осенью. По мнению Шугалея, они оказались брошенными и власти заставили их «решать две взаимоисключающие задачи собственными силами – убирать снег и мусор».

 «Получается, что градоначальники снова не усвоили главный урок петербургских зим – невозможно, готовясь к лучшему, уберечься от худшего. Даже рост числа пострадавших среди населения не способствует росту их понимая в этом вопросе, что крайне печалит», – уточнил социолог.

Напомним, что вчера публицист  Юрий Голубь также обвинил властей Петербурга в гибели дворника. Он считает, что из-за участившихся происшествий Северная столица превратилась в «город смерти».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / “Это же не “стадион, так стадион”. Глава ВСК по вагнеровцам заявила, что вызвать Зеленского на комиссию не могут – у него неприкосновенность

16.12 / США призвали РФ предоставить медпомощь украинке Стаценко, удерживаемой в ОРДЛО

07.12 / Женщины на лошадях устроили драку с охранниками Заксобрания в Санкт-Петербурге

20.07 / В Крыму назвали украинский МИД филиалом «Цирка дю Солей»

15.08 / В Китае была обнаружена древняя скульптура, возраст которой составляет 13 000 лет

15.09 / Глобальное потепление ведет Землю к очередному температурному рекорду

02.07 / Экономика: США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

07.09 / Британский суд отказался отсрочить слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

19.08 / В московском СИЗО обнаружили тело заключенного

09.11 / Израиль нанес удары по колонне с иранским оружием в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика