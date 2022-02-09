Социолог Шугалей считает Смольный виновным в гибели петербургского дворника

Во вторник на голову дворника в Северной столице обрушилась огромная глыба льда. Погибший был 29-летним гражданином Узбекистана.

Оттепель в Санкт-Петербурге стала кошмаром для горожан, написал социолог Максим Шугалей в своем телеграм-канале. Он предположил, что в этом происшествии вина лежит на чиновниках Смольного.

«Из-за безответственного отношения чиновников к вопросам уборки крыш от льда погиб молодой человек. Ежедневно десятки людей получают травмы. Реакция властей в этой ситуации абсолютно предсказуема – жесткий прессинг исполнителей. Только если раньше все ограничивалось предупреждениями и штрафами от ГАТИ, то сейчас был применен новый арсенал – обыски и уголовные дела», – отметил социолог.

Также Шугалей написал, что среди «виновных исполнителей» много тех, с кем власти подписывали договора перед зимой и речь идет о тех организациях, которые Смольный публично защищал осенью. По мнению Шугалея, они оказались брошенными и власти заставили их «решать две взаимоисключающие задачи собственными силами – убирать снег и мусор».

«Получается, что градоначальники снова не усвоили главный урок петербургских зим – невозможно, готовясь к лучшему, уберечься от худшего. Даже рост числа пострадавших среди населения не способствует росту их понимая в этом вопросе, что крайне печалит», – уточнил социолог.

Напомним, что вчера публицист Юрий Голубь также обвинил властей Петербурга в гибели дворника. Он считает, что из-за участившихся происшествий Северная столица превратилась в «город смерти».