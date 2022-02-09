 

После ДТП с миллиардером Шепелем в Москве возбудили дело

09.02.2022, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уголовное дело возбуждено после массовой аварии в столице; вероятным виновником ДТП стал руководитель девелоперской компании S. Holding Алексей Шепель, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГИБДД Москвы подтвердили возбуждение уголовного дела по факту ДТП. В аварии участвовали девять автомашин.

«В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы», – уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве на Рублевском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель Mercedes, который, двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и врезался во впереди идущие машины. В ближайшее время предполагаемый виновник ДТП будет направлен на медицинское освидетельствование на предмет опьянения. СМИ сообщают, что за рулем Mercedes находился миллиардер Алексей Шепель.

Из четверых пострадавших трое оказались зажаты в машинах. Их деблокировали и передали медикам. На место аварии также прибыл санитарный вертолет для эвакуации пострадавших в больницу.

Прокуратура Москвы также поставила на контроль ход проверки по факту аварии. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Билл Клинтон госпитализирован в США с заражением крови

28.12 / Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных и новорожденных с ковидом

14.05 / На аукционе Sothebyʼs продали знаменитую картину Бэнкси “Метатель цветов”

27.01 / Лиев: Вопрос воды в Крыму интересен местным оккупационным властям. А значимость этой темы для Кремля сильно переоценена

26.02 / Зеленский сменил представителя по социально-экономическим вопросам в ТКГ

05.03 / Степанов: Мы прогнозируем рост количества заражений COVID-19 до конца эпидемического сезона

25.08 / Архангельским главврачам вручили ключи от новых автомобилей скорой

07.08 / Глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново

27.07 / Общество: Как сшивают Хабаровский край

31.03 / В Казахстане опровергли слухи о запрете изучения русского языка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика