После ДТП с миллиардером Шепелем в Москве возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после массовой аварии в столице; вероятным виновником ДТП стал руководитель девелоперской компании S. Holding Алексей Шепель, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГИБДД Москвы подтвердили возбуждение уголовного дела по факту ДТП. В аварии участвовали девять автомашин.

«В результате происшествия пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника аварии. У троих пострадавших диагностируют тяжелые сочетанные травмы и множественные переломы», – уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве на Рублевском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. По предварительной информации, виновником ДТП мог стать водитель Mercedes, который, двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и врезался во впереди идущие машины. В ближайшее время предполагаемый виновник ДТП будет направлен на медицинское освидетельствование на предмет опьянения. СМИ сообщают, что за рулем Mercedes находился миллиардер Алексей Шепель.

Из четверых пострадавших трое оказались зажаты в машинах. Их деблокировали и передали медикам. На место аварии также прибыл санитарный вертолет для эвакуации пострадавших в больницу.

Прокуратура Москвы также поставила на контроль ход проверки по факту аварии.