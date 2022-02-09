Рендеры нового кроссовера Audi Q6 показали в Сети

Немецкая компания Audi намерена презентовать новый кроссовер Audi Q6, который оснащается трехрядным салоном.

Официальная премьера транспортного средства состоится в апреле. Пока разработчики не готовы делиться дизайном автомобиля, однако уже доступны некоторые шпионские снимки с тестовых заездов. В свою очередь, автомобиль построен на платформе MQB. Покупатели смогут приобрести версии с 2-литровыми агрегатами, а также более мощные модификации автомобиля.

Вместе с тем кроссовер приводится движение восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Немецкий бренд официально представит новую модель в рамках запланированного автосалона в Пекине. Изначально продажи начнутся исключительно на китайском рынке.