 

Состоялась премьера Chevrolet Blazer образца 2023 года

09.02.2022, 11:52, Новости дня
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Американский бренд Chevrolet официально представил перед широкой публикой новую модель Chevrolet Blazer.

По внешнему виду можно увидеть модернизированный кузов, а также более расширенный функционал. В продажу на рынок выйдет 8 новых цветов кузова. Распознать модернизированный автомобиль можно по форме головной оптики и стильной решетке радиатора. Кроме того, внедорожник Blazer оснащается индукционной зарядкой, которую можно получить в качестве опции.

Известно, что под капотом модели применили 2-литровый бензиновый мотор на 228 л.с. мощности. В максимальной модификации установлен 3,6-литровый мотор с отдачей 338 л.с. Модель Chevrolet Blazer поступит на рынок с передним или полным приводом.



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