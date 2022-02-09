Скандалы: Заехали в тупик

Как российские чиновники вложили сотни миллионов в отечественный электромобиль, но так и не ответили Илону Маску

«Всё, к чему прикасается государство, приобретает черты чугунной табуретки», – как-то сказал режиссёр Кирилл Серебренников. «Собеседник» проверил это высказывание на примере российского ответа Илону Маску, на который потратили сотни миллионов рублей из бюджета. Кажется, режиссер был прав. В марте прошлого года в технопарке «Жигулевская долина» Тольятти творилось нечто странное.

Журналисты и секьюрити обступили необычного вида машину, внутри которой сидел глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник сделал пару кругов, после чего вышел из автомобиля, с грохотом закрыв дверь. Шум немного смутил Мантурова, но он тут же нашел оправдание:

– Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией и интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. Но по управлению достаточно комфортно, – пояснил глава ведомства.

﻿

Чиновник говорил о российском ответе американцу Илону Маску. А точнее – его электромобилю Tesla. Проект получил название Zetta, его должна произвести одноименная компания из Тольятти, которая получила поддержку на самом верху. А также сотни миллионов рублей из бюджета.

Изначально все тот же Мантуров уверял, что серийный выпуск Zetta намечен на первый квартал 2020-го. Затем сроки сдвинулись на конец 2020-го. После тест-драйва в марте 2021-го была названа новая дата. «До конца года начнут», – уверенно объявлял Мантуров. Министр вновь ошибся.

Хроника пикирующего автомобиля

Впервые название Zetta прозвучало еще в 2017-м. Тогда в Ульяновске показали диковинного вида машину, разработанную конструкторами из Зеленограда и Тольятти (в тот момент она называлась «Эль Панда»). Событие совпало с визитом в город президента Владимира Путина, который проводил там заседание президиума Госсовета, посвящённое вопросам комплексного развития пассажирских перевозок. Глава государства увидел прототип электромобиля, но никак его не оценил, пообщался с создателем, просто пожелав удачи. Однако в интернете в то же время стали появляться PR-материалы, которые вовсю нахваливали новинку.

«Теперь у всех россиян есть реальный повод для гордости», «уникальная в своем роде машина», «нет аналогов во всем мире», – говорилось в рекламных проспектах. Планы были грандиозными: вместо двигателя – мотор-колеса, планшет медиасистемы, доступ без ключа. Планировалось даже нейроуправление – то есть, чтобы машиной можно было руководить с помощью мыслей.

В тот момент финансовую поддержку проекту начал оказывать Минпромторг. По данным ведомства, в 2017-2018-м «Зетте» были выданы субсидии в размере 285 млн руб. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Также компания получила льготный кредит от Фонда развития моногородов (49,5 млн руб.). Господдержка помогла создать опытный образец.

Новинку продемонстрировали на выставке в Москве, а вскоре ее стали лоббировать чиновники. Так, в 2018-м на одном из совещаний было озвучено предложение производить автомобили на «АвтоВАЗе». Забегая вперед, отметим, что этого так и не произошло. Но в 2019-м о проекте заговорили на самом высоком уровне.

– В настоящее время при активной поддержке Минпромторга России разрабатывается проект бюджетного полноприводного электромобиля отечественной конструкции и сборки «Зетта», – говорил Мантуров. Серийное производство планировалось запустить до конца года. Об этом же заявлял и гендиректор компании Zetta Денис Щуровский. Но уже в ноябре министр сменил риторику – производство запустят в первом квартале 2020-го. В августе сроки снова сдвинулись, уже на конец года. Нашлось и объяснение – пандемия коронавируса, которая «внесла свои коррективы».

Развитие проекта потребовало дополнительного финансирования в размере 100 млн руб. Однако Фонд развития промышленности отказал в выделении кредита. После этого дата снова перенеслась – уже на конец 2021-го. На дворе – февраль 2022-го, ни о каких продажах не слышно. Как сообщил «Собеседнику» источник на авторынке, «сейчас проект поставили на паузу».

Связи на самом верху

ООО «Зетта» было зарегистрировано в Тольятти еще в 2016-м. Его владельцы – Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер. Именно Щуровский показывал Путину прототип российской Tesla и пожимал руку президенту. «Зетта» – не первый его неудачный бизнес. До этого он владел фирмой «АЗ Пауэртрэйн», которая должна была производить двигатели для новой Chevrolet Niva. Но в 2018-м компания через суд расторгла договор с Минэкономразвития. А позднее и вовсе была ликвидирована.

Источники «Собеседника» на авторынке называют главным лоббистом «Зетты» главу Минпромторга Дениса Мантурова. При этом сам чиновник предпочитает детище Илона Маска. Как следует из декларации о доходах, Мантуров является владельцем автомобиля Tesla Х100D (его цена – в районе 10 млн руб).

Но «Собеседник» нашел еще одно говорящее совпадение. Первым учредителем «Зетты» являлся нижегородский холдинг «Икс Групп», принадлежащий топ-менеджеру компании «Автокомпонент» Михаилу Ершову. Ее бенефициар – Олег Зайцев – который был близок к нижегородскому губернатору Валерию Шанцеву (сначала входил в местное правительство, а затем стал советником главы региона). Шанцев же ранее был вице-мэром Москвы и хорошо знаком все с тем же Денисом Мантуровым. А нынешний губернатор Нижегородской области Глеб Никитин был первым замом главы Минпромторга и получал от него такие комплименты: «очень креативный, грамотный».

Уже при Никитине «Зетта» получила три госконтаркта от нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского на сумму 25 млн руб., следует из данных СПАРК. Среди прочего, она должна была изготовить ходовой макет для нейромобиля.

В Нижнем Новгороде была также создана компания «Авто-ЗЭТ», на площадке которой должны были производиться автомобили. Один из ее учредителей – все тот же Чуровский.

Так сказочная история о внезапном успехе регионального старт-апа превратилась в очередной рассказ о связях во властных структурах. Это объясняет столь активный лоббизм проекта на самом верху. Впрочем, даже он не спас «Зетту» от больших финансовых проблем.

Рабочая атмосфера

– Компания по началу была солидная, в технической оснастке нет особых проблем. Единственное, мне казалось не хватало точки соприкосновения и начала полноценного проекта со стороны руководства. Ну и общая проблема на фоне — это задержка зарплат, которая длится уже довольно долго, — вспоминает в разговоре с «Собеседником» бывший рабочий завода «Зетта» Алексей Тимоховский.

Есть и другие мнения об отечественном электрокаре.

– Проект заведомо провальный. Тянут как могут с запуском, так как авто по факту никому не будут нужны после запуска, и финансирование сразу прекратится, – такой отзыв о работе на «Зетте» нашелся на рекрутинговом сайте.

По словам автора комментария, на заводе платили маленькие зарплаты и увольняли «по 6 человек за раз без предупреждения». Впрочем, и деньги «Зетта» выдает своим рабочим далеко не всегда.

В конце января 2021 года прокуратура Тольятти сообщила, что осенью 2020-го Zetta не выплачивала 59 сотрудникам зарплату на сумму более 4 млн руб., пока в решение вопроса не были вовлечены власти. После вмешательства силовиков долг был погашен. Откуда руководство компании взяло деньги, непонятно, ведь тот же Щуровский находится в долгах. Еще с августа прошлого года он не может оплатить налог на имущество в 13,6 тыс. руб.

Теперь в отношении Щуровского возбуждено уголовное дело – его обвиняют в невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК). Сам бизнесмен отказывается от каких-либо комментариев (хотя раньше активно общался со СМИ).

Интересно, что Zetta оценивала емкость продаж в 10-15 тыс. электромобилей в год. При этом, в 2020-м в стране были куплены всего 687 электрокаров.

Изначально автомобиль позиционировался как средство передвижения для людей с ограниченными возможностями. Но сейчас в его описании на сайте Zetta вы не найдете никаких упоминаний про инвалидов.

Если Zetta так и не выйдет на рынок, это будет вторая неудачная разработка электромобиля в России – после «Ё-мобиля» Михаила Прохорова. В любом случае, Илон Маск пока может спать спокойно.