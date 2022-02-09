Скандалы: «Крокодил Уолл-Стрит»

В США перед судом предстанет россиянин Илья Лихтенштейн, отмывавший украденные у криптобиржи $4,5 млрд

Министерство юстиции США отчиталось о крупнейшей конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, украденной во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Общая сумма украденных тогда средств составила в 4,5 млрд долларов. Фигурантами дела стали проживающий в Нью-Йорке россиянин Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, которая поет рэп и называет себя «Крокодилом Уолл-Стрит».

Речь идет о крупнейшей в истории сумме, конфискованной министерством юстиции США, подчеркнула заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Задержанные, по версии Минюста, участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки на криптобиржу. Украденный у Bitfinex биткойн был отправлен в кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За последние пять лет Лихтеншейн отмыл около 25 тыс. биткойнов. Остальная часть — более 94 тыс. биткойнов — осталась в кошельке для хранения незаконных доходов от взлома. Восстановленный биткойн Минюст вернул Bitfinex.

Предполагается, что Лихтейнштейн и Морган использовали разные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.

Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Они должны были предстать перед судом 8 февраля в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Лихтенштейн c супругой живет на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене, пишет Daily Mail. Он гражданин России и США и соучредитель фирмы интернет-маркетинга. Как писал бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов, «Илья Лихтенштейн — средне известный в стартап-тусовке товарищ, который по сути до взлома был фаундером неудачной компании Mixrank <…> Потом два года не работал, а дальше выступал как инвестор. И как инвестору ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор».

Морган — рэп-исполнительница, называвшая себя в одной из песен «Крокодилом Уолл-Стрит». «Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязная, грязная, грязная шлюха», — читала она в своем сингле 2019 года Versace Bedouin.

Девушка действительно работала журналистом. В январе 2020 года года она, например, писала статью о защите бизнеса от киберпреступников для Forbes.

Взлом Bitfinex в августе 2016 года сам по себе был одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных ограблений криптовалюты — настолько масштабным, что новости о краже снизили стоимость биткойна на 20%.

Матвей Пухов