 

Мнение: Орудие преступления

09.02.2022, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новое утро принесло новое прекрасное. Против Моргенштерна возбуждено дело о пропаганде наркотиков в связи с тем, что некий полицейский чин из Набережных Челнов усмотрел в татуировках репера изображение некоего растения. По фотографиям тела Моргеншерна была проведена «комплексная лингво-ботаническая экспертиза» экспертами челнинского педуниверситета, которая установила, что «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

Приехали.

В стране, в которой укатывают на реальные сроки людей за террористический акт в компьютерной игре, где фигуранты готовили взрыв нарисованного в игровом пространстве здания ФСБ на Лубянке, татуировка трефного содержания тем более может стать орудием преступления.

Когда психическое нездоровье поражает целую страну, то нормой становится психические отклонения. Здоровье в таком случае становится опасной болезнью, которую надлежит лечить и искоренять.

Сюжеты ИА “Панорама” становятся обычными новостями.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Некрасивая женщина – Личное мнение

27.11 / Мирослава Карпович впервые рассказала об отношениях с Павлом Прилучным

15.12 / Звезды рыдали на прощании с Валентином Гафтом

01.06 / Эх вы, уже забыли!?!? А он продолжает борьбу!!!

30.12 / Дети курильщиков подвержены четырехкратному риску развития пагубной привычки

06.01 / Ученые: Здоровое сердце помогает отсрочить или предотвратить деменцию

05.06 / Выпускники журфака МГУ впервые в истории дали «клятву Познера»

02.10 / Бывший сотрудник McDonald’s рассказал, что может произойти с вашим кофе, если вы будете хамить работникам

19.10 / Мнение: Оживление мертвого жука

25.06 / Елена Летучая: «Я никогда не зацикливалась на теме рождения детей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика