Мнение: Орудие преступления

Новое утро принесло новое прекрасное. Против Моргенштерна возбуждено дело о пропаганде наркотиков в связи с тем, что некий полицейский чин из Набережных Челнов усмотрел в татуировках репера изображение некоего растения. По фотографиям тела Моргеншерна была проведена «комплексная лингво-ботаническая экспертиза» экспертами челнинского педуниверситета, которая установила, что «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

Приехали.

В стране, в которой укатывают на реальные сроки людей за террористический акт в компьютерной игре, где фигуранты готовили взрыв нарисованного в игровом пространстве здания ФСБ на Лубянке, татуировка трефного содержания тем более может стать орудием преступления.

Когда психическое нездоровье поражает целую страну, то нормой становится психические отклонения. Здоровье в таком случае становится опасной болезнью, которую надлежит лечить и искоренять.

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