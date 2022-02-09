За сутки в РФ госпитализировали 20,1 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 20178, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 20 178 человек, на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 183 103 случая заболевания, в целом в РФ выявлено 13 330 769 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 97 163 человека, на 19,7% больше по сравнению с 8 февраля. За это же время подтверждено 669 смертей.

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За весь период зафиксировано 337 390 летальных исходов, выздоровели 10 803 305 человек.

В Москве за сутки выявлено 11 956 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 19 644, в Московской области – 11 521.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 20 185 человека с коронавирусом.