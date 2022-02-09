Названа максимальная продолжительность жизни человека

Максимальная продолжительность жизни человека на сегодня составляет около 120 лет, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«Максимальная продолжительность жизни – она фактически не растет, где-то около 120 лет, это задокументированные случаи феноменального долголетия. Поэтому пока мы говорим, что предел около 120 лет, хотя не факт, что современные технологии не позволят увеличить и этот предел», – цитирует РИА «Новости» Ткачеву.

При этом она отметила, что средняя продолжительность жизни стремительно растет, и эта тенденция продолжится.

Ранее научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, какие правила питания помогают продлить жизнь и укрепить здоровье.