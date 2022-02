Длинный стол, за которым сидели Макрон и Путин на переговорах, стал героем мемов

Издание “Телеграф” в Telegram опубликовало видео, в котором стол, за которым сидели президенты, качался, будто качели.

Пользователь Twitter под ником Spriter пошутил, что политикам за таким столом приходилось бы использовать громкоговоритель.

The long table at which Putin and Macron sat during the talks in Moscow became an occasion for many mimes and the subject of jokes. These are just some of them.

1 pic.twitter.com/QUXgKIEqCk

— Spriter (@spriter99880) February 8, 2022

“Между Макроном и Путиным больше пространства, чем между российскими войсками и украинскими границами”, – написал в Twitter журналист La Libre Себастьян Гоберт.

There is more space between Macron and Putin than between the Russian troops and the Ukrainian borders. pic.twitter.com/nBaqrg89dE

— Sébastien Gobert (@SebaGobert) February 7, 2022

Пользователь John сиронизировал в Twitter, что стол был недостаточно большим.

You think Macron and Putin have a big enough table? pic.twitter.com/QImKGZxxzV

— John (@JohnMVegas) February 7, 2022

Еще один пользователь Twitter с ником Batuhan сравнил встречу Путина и Макрона со сценой из мультфильма о Багзе Банни.

Macron and Putin meeting pic.twitter.com/WPv1BJ0fne

— Batuhan (@ysfcry17) February 8, 2022

Пользователь Chilimetro решил разнообразить снимок, прифотошопив к столу танцовщиц на шестах.

Putin and Macron sit down for: #gianttable #NATO #Ukraine #Macron #Putin pic.twitter.com/aAFLnEaAf2

— Chilimetro (@ElChilimetro) February 8, 2022

Автор Twitter-аккаунта Ученик Штирлица поделился несколькими мемами на спортивную тематику на фоне проходящий сейчас зимней Олимпиады.

Длинный стол, за которым сидели Путин и Макрон на переговорах в Москве, стал поводом для множества мемов pic.twitter.com/c6XQ2CvawJ

— Ученик Штирлица (@moments_Spring) February 8, 2022

Также подборкой мемов поделился и российский телеканал НТВ в Twitter.

Длинный стол, за которым накануне во время переговоров сидели Путин и Макрон, стал героем мемов pic.twitter.com/duerc4yGfS

— НТВ (@ntvru) February 8, 2022

Журналистка Дарья Бура опубликовала в Faceook фотожабу по мотивам мультфильма “Ежик в тумане”.

https://www.facebook.com/daria.bura.35/posts/4958230184216570

Правозащитник Сергей Наумович в Facebook обнародовал мем, где к Путину с Макроном присоединились герои фильма “Алиса в стране чудес”.

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/2015258585320500

В комментариях к посту Наумовича подписчики начали делиться своими вариациями мема. Например, пользовательница Вера Дмитренко опубликовала фотожабу, отсылающую к известному ролику о звонке в полицию.

Фото: Вера Дмитренко / Facebook

А Тоня Каплан немного изменила местоположение Путина на снимке.

Фото: Tonya Kaplan / Facebook

Александр Василенко решил добавить “изюминку” в изображение и прифотошопил на стол лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: Alexandr Vasylenko / Facebook

Алекандр Гуденко опубликовал другой вариант, где на столе в шпагате расположилась российская балерина Анастасия Волочкова.

Фото: Alexandr Gudenko / Facebook



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—