 

“Как шикарно прикрыт сосок”, “Не отвести глаз”. Экс-участница “ВИА Гры” Котова спустила платье с груди

09.02.2022, 11:32, Новости дня
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“Как всегда, благодарю команду за классный результат и за то, что чувствует мое настроение в любом образе!” – написала она.

Котова позировала в ярко-розовом облегающем платье с высоким разрезом. Она спустила верх лифа с одной груди, продемонстрировав бюстгальтер с пайетками.

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Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

“Вау, от тебя не отвести глаз”, – заявила подписчица yana_26.02.

“Как шикарно прикрыт сосок”, – подчеркнул viktorstepanov90.

“Горячая малышка”, – написал andrukhakitaev01984.

Контекст:

Котова выступала в “ВИА Гре” с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из “ВИА Гры” Котова начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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