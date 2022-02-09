 

“Собралось только несколько десятков поклонников”. Павлик выступил в Берегово в полупустом зале

09.02.2022, 11:31, Новости дня
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Авторы публикации отмечают, что “в зале собралось только несколько десятков поклонников его творчества”. Предполагается, что причиной выступления артиста почти перед пустым залом могло быть отсутствие информации о его гастролях в этом городе – о концерте Павлика можно было узнать только из афиши, которая была размещена непосредственно на Доме культуры.

Несмотря на малое количество зрителей, Павлик полностью отработал концерт.

https://www.facebook.com/GolosKarpat/posts/4875208905860376

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом “Шикидым”. В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины. 

Концертным директором артиста является его четвертая жена, блогер Екатерина Репяхова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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