 

Доктор Мясников назвал способ защититься от рака груди

09.02.2022, 11:30, Разное
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Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал способ защититься от рака груди. По его словам, для этого женщинам необходимо кормить детей грудью.
В пример врач привел статистику, согласно которой, кормящие грудью женщины реже болеют онкологией молочных желез. Первыми признаками развития недуга считаются уплотнения в груди и выделение жидкости из сосков. Также при раке люди испытывают повышенную утомляемость и резко теряют в весе. Зачастую фактором появления недуга является наследственность, гормональные нарушения, неправильное питание и поздний климакс.

Также Мясников пояснил о возможной связи зубной боли с заболеваниями сердца. Дело в том, что недуги указанного органа могут проявляться болезненными ощущениями в различных частях тела, в том числе и в челюсти, пишет издание «Слово и дело».



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