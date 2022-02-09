Мнение: Имеют ли россияне право отстреливаться от налётчиков?

ЛДПР предлагает легализовать самооборону. Дескать, раз уж преступник залез к тебе в квартиру, значит он ценит твои вещи дороже своей жизни. Отбивайся от него как хочешь, хоть топором, закон на твоей стороне. Сейчас, для справки, в России так нельзя. Если вы застрелите забравшегося к вам грабителя или пырнёте его ножом, у вас будут проблемы с законом: вас будут судить примерно с той же строгостью, как если бы вы накатили 300 грамм и напали на случайного прохожего на улице.

Депутаты предлагают прописать в законах принцип «Мой дом — моя крепость». Я бы написал об их идее подробнее, но на сайте ЛДПР нет даже текста законопроекта, только краткое словесное описание проблемы:

https://ldpr.ru/event/164401

Главное, впрочем, понятно: депутаты считают неправильным сажать в тюрьму тех, кто всего лишь отбивался от воров. Полагаю, многие согласятся с тем, что защищаться от вторжения — наше священное право, которое до сих пор не является законным исключительно из-за лености наших законодателей. Однако есть и другое мнение. Цитирую:

https://www.bfm.ru/news/492356

Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

«Меня удивляет, почему [законопроект] появился именно сейчас. Обычно тема необходимой обороны на свет вынимается, когда кому-то надо немножко попиариться и напомнить о себе. Это первый момент. Второй момент — а почему только жилище? Ведь необходимая оборона — это защита личности и общественных интересов от преступных посягательств. Ведь не только мы защищаем себя, близких, но мы можем защитить и абсолютно чужого человека, на которого нападают, это тоже будет необходимая оборона. Мы можем защитить государственное учреждение или частное, банк, например, от противоправного посягательства, когда его грабят, и это тоже будет необходимая оборона.

Да, есть прекрасный английский принцип — «Мой дом — моя крепость», — но он здесь при чем сейчас? Представим себе садовый участок, ветеран какой-нибудь, у которого пять стволов оружия, вот он сидит и ждет, когда к нему кто-нибудь полезет теперь, а там сосед подвыпивший или еще кто-то по ошибке. Ну и все, закон есть, давай ему промеж глаз стрельнем из дробовика, и все, и никаких проблем. Или какой-то конфликт на лестничной площадке, люди толкаются, об дверь ударились, ручку дверную дернули: ну все, посягательство на мой дом, топором по голове. Конечно, мы можем такой ящик Пандоры открыть. Уважаемые друзья, обратитесь, пожалуйста, в Верховный суд, чтобы они при обобщении практики учли вопросы незаконного проникновения в жилище, и в рамках действующих процессов управленческих и политических этот вопрос можно решить. Если вы так хотите защитить жилище, в таком случае вносите поправки, которые увеличивают, усиливают уголовную ответственность за незаконное проникновение в жилище, в чем проблема? И охраняйте жилище, зачем для этого обязательно лезть в необходимую оборону, зачем давать людям возможность проявлять агрессию?»

И действительно. Кто-то ошибся квартирой, кто-то полез воровать яблоки в соседский сад, у кого-то на территорию чужого участка убежала кошка. Чисто теоретически в таких случаях возможны серьёзные злоупотребления.

Как говорил Карл Маркс, критерий истины есть практика. У нас на планете есть страны, в которых право на оборону дома вот уже много веков намертво прошито в законах. Полагаю, нужно не гадать на комментариях, а просто взять и посмотреть, как в таких странах обстоят дела: хорошо ли там работает право на самооборону, и часто ли им злоупотребляют маньяки, хитростью заманивающие к себе на территорию случайных людей.