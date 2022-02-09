 

Мнение: Атака на Немишу!

09.02.2022, 11:18, Разное
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Ооо!! По рейтингу в кои-то веки приблизился к кому-то из небожителей – к Немише! Поскольку ЖЖ пустеет и хиреет буквально с каждым днем, на рейтинговом “олимпе” первая пятерка как бы самых популярных блогеров всегда была в абсолютной недосягаемости – меня, “вечно шестого”, от них всегда отделяли не сотни, а тысячи пунктов – 5,6 тысяч, 10 тысяч… Я привык, что расстояние непреодолимо.

Обычно я ориентировался по Митричу. Именно Митрич был чаще всего на 5 месте, и было время, когда он возвышался тысяч на 7 пунктов над “простыми смертными” вроде меня. Именно Митрича я и хотел обогнать. Но тут смотрю – неожиданная катастрофа случилась у Немиши; он начал падать вниз и в падении даже обогнал Митрича!

В общем, вдруг появился реальный шанс вытеснить Немихаила из “пятерки”. У меня – 34 тыс. и 6 место, у Немиши – 5 место и 34 496. Ура! Мы ломим!

Кто-то скажет, что интересоваться рейтингом ЖЖ – пошло, что это в чистом виде тараканьи бега и т.д. Согласен, тем более, что абсолютно никаких материальных благ сколь угодно высокое место в рейтинге ЖЖ не сулит, а подавляющему большинству даже непонятен сам смысл этого рейтинга, как он считается, по каким параметрам и т.д.

Но, с другой стороны, надо же как-то искать мотивацию. Я, честно говоря, Немишу никогда не читал, пару попытался – так и не понял, что в нем хорошего. Так что обойти парня на повороте – дело святое. Поднажмем!

Источник: Размышления вольного социолога



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