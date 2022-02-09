Мнение: Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов пообещал, что РФ найдет других покупателей газа вместо Европы в том случае, если газопровод «Северный поток-2» не будет запущен. Он отметил, что запуск второй нитки газопровода нужен в первую очередь европейским потребителям. «Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что “Северного потока-2” не будет», — отметил постпред.

Обычно в этом месте собеседника останавливают и задают уточняющий вопрос: «а куда именно вы продадите газ, если гипотетически предположить, что «Северного потока-2» не будет? С этого места поподробнее, пожалуйста».

Ресурсная база «Северного потока-2» – это ямальские месторождения. Точнее, Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Трубопровод, по которому газ должен поступать в систему «Северного потока», построен, и он идет в одном-единственном направлении — на запад. Кто еще находится на западе, кроме Европы, кремлевская география умалчивает. Поэтому, видимо, Чижов и не раскрывает тайну, кому и куда гипотетически может быть продан невостребованный газ. Прямо как Мальчиш-Кибальчиш.

Единственной альтернативой трубе может стать сжижение газа и отправка его танкерами покупателям на свободный рынок. Но есть одна закавыка: российская СПГ-отрасль отстает примерно на 10-12 лет от мировых лидеров в этом сегменте. В России нет достаточного количества сжижающих терминалов, а главное — нет достаточного танкерного флота, способного в случае необходимости заменить выпавшую из эксплуатации трубу «СП-2». Скажем точнее — флота нет вообще. НОВАТЭК работает с одним-единственным собственным (точнее, совкомфлотовским) танкером «Кристоф де Марджери», все остальные танкеры имеют иностранное происхождение и зафрахтованы, то есть, солидный кусок маржи достается владельцам этих танкеров. Да и нет свободных танкеров на рынке — отрасль бурно развивается, и дефицит танкерных мощностей довольно велик. Верфи работают в три смены, но не успевают за ростом спроса на мощности.

Проще говоря — если гипотетическая судьба СП-2 все-таки его настигнет, то продавать газ с Ямала будет некому. Трубы в Китай нет, и строить ее — не один год. И цена газа будет совсем другой. Дешевле просто сжигать на месте добычи.

В общем, угрозы Чижова — это напрасно выдохнутый воздух. И европейцы прекрасно понимают, что Кремль сам себя загнал в тупик. И деваться ему некуда. Однако сам факт обсуждения, что произойдет, если СП-2 так и не будет запущен, показателен. Уже два года, как по его трубе должен идти газ, перекачивая миллиарды долларов в карманы путинских друзей, а впереди всё та же неизвестность.

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