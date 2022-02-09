 

В МИД заявили об отсутствии признаков «вторжения» на Украину

09.02.2022, 10:52, Новости дня
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Признаков вторжения РФ на Украину не было, однако информационный фон на эту тему продолжает нагнетаться, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Вот нагнетают на счет того, что РФ вторгнется на Украину, …хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», – цитирует РИА «Новости» дипломата. 

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада развивают тему с «российской агрессией против Украины» для своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что еще не поздно сохранить мир, североатлантический альянс серьезно нацелен на поиск политического разрешения противоречий с Россией, военный конфликт будет ужасным и разрушительным. 



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