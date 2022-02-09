В Госдуме призвали дождаться официальных результатов допинг-теста российских фигуристов

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что не стоит доверять информации о подозрительном допинг-тесте фигуриста из России, нужно ждать реакцию Олимпийского комитета РФ и других официальных источников.

«Считаю, что не нужно верить информации Inside The Games. Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России. И это также не может быть гарантией, а может быть ошибкой. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям», – передает РИА «Новости» слова Свищева.

Как сообщила председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках РФ Елена Чайковская, российских фигуристов много раз проверяли на допинг перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Все российские фигуристы приехали на Игры чистыми, их много раз проверяли в течение сезона. Допинг – это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено», – передает ТАСС слова Чайковской.

«То, что они чистые, я сама могу гарантировать. Никто не болел – ничего в нос даже не капал, все здоровые приехали. Меня удивляет, что начали затрагивать фигурное катание, которое никогда не попадалось на этом. Мы не знаем, зачем в нашем виде спорта допинг, – чтобы мягче рука была, чтобы программа была красивее? Я поражена, что такой вопрос возник», – добавила Чайковская.

Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.