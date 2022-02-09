“Ягодичный мостик”. Внучка Шукшиной показала накачанное тело в роликах из спортзала

Шукшина предстала в облегающих шортах и топе и показала, как качает руки.

“Пуловер это называется”, – написала она.

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Также Шукшина показала упражнения для ягодиц.

“Ягодичный мостик и выпады”, – написала она.

Блогер, присев, подняла штангу бедрами, а также сделала выпады, разместив ее на плечах. Для этого ролика она надела топ и лосины.

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Публикация от anna_shukshina (@anna__shukshina)

Контекст:

Анна Шукшина родилась 2 июля 1989 года. Она дочь Марии Шукшиной и переводчика Артема Трегубенко. Ее бабушка – актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

У Анны Шукшиной есть сын Вячеслав (2014). Она не живет с отцом мальчика.

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