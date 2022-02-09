 

Врач рассказал об удалении у Заворотнюк части мозга

09.02.2022, 10:46, Разное
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Врач Петр Чумаков рассказал, что во время одной из операций у Анастасии Заворотнюк удалили часть головного мозга. Член-корреспондент РАН, а также заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии отметил, это не значит, что актриса сейчас находится в неадекватном состоянии.
В ходе операции была удалена большая часть главного органа центральной системы. Естественно, что некоторые функции нарушились. Например, у актрисы могут быть проблемы с логическим мышлением.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк в 2019 году был диагностирован рак мозга, после чего она перестала появляться на публике и выходить на связь с фанатами в социальных сетях. Актриса по сей день борется с недугом, хотя информацию о ее состоянии тщательно скрывают ее родные. Некоторые врачи прогнозируют, что Заворотнюк сможет побороть недуг, другие же называют шансы на выздоровление минимальными.

Источник: teleprogramma.pro



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