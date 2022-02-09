 

Собянин представил новые проекты благоустройства на севере Москвы

09.02.2022, 10:36, Разное
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В Левобережном районе благоустроят набережную канала имени Москвы и прилегающие территории общей площадью 13,7 га. Будет создана комфортная зона отдыха у воды, притягательная для родителей с детьми и всех, кто любит проводить время на природе, отметил Собянин.

Поклонникам здорового образа жизни тоже будет чем заняться. Рядом с набережной появятся площадки для воркаута, пляжного волейбола.

В Молжаниновском районе в порядок приведут Синявинский сквер. Там появятся спортивные площадки, места для пикников, зоны отдыха с шезлонгами.

Также благоустройство ждет спортивный городок “Бригантина” на Коптевском бульваре. Крытый комплекс и площадки для спортивных игр пользуются популярностью у местных жителей.

Комплекс обновят. Спортивные площадки приведут в порядок, обустроят скалодром и площадку для занятий йогой.

Другой крупный проект будет реализован в Тимирязевском районе. Там благоустроят сквер вдоль улицы Академика Лисицына с прилегающими территориями.

Местные жители получат комфортную пешеходную зону для прогулок и отдыха. Благодаря энергосберегающим фонарям и камерам видеонаблюдения комфортно и безопасно можно будет гулять даже в темное время суток.

Собянин сообщил, что программа на 2022 год включает и благоустройство 20 школьных территорий. Планируется обновить детские, игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами.

“Реализация проектов благоустройства позволит расширить качественное общественное пространство на севере Москвы и создать местным жителям дополнительные возможности для прогулок, отдыха и занятий спортом”, – написал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в городе приступят к реализации адресных проектов благоустройства в рамках программы “Мой район”. Новые проекты обсудят с местными жителями и депутатами.



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