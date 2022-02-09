Адель спровоцировала слухи о помолвке с Ричем Полом

Прошлой ночью в Лондоне отгремела очередная музыкальная премия в области популярной на территории Великобритании – BRIT Awards 2022. Главной звездой вечера стала Адель: ее новая пластинка “30”, которая стала первой за шесть лет, стала “Альбомом года”, заглавный трек из нее – Easy On Me – получил приз “Песня года”, а сама Адель была выбрана “Певицей года”. Несмотря на критику экспертов и рядовых слушателей (некоторые сочли новую работу Адель “переоцененной”), ее альбом стал самым продаваемым в 2021 году: за шесть недель было продано более 600 тысяч копий. Выйдя на сцену, она посвятила свои награды своему сыну и бывшему супругу Саймону Конекки.

Впрочем, был еще один повод говорить о 33-летней артистке: на красной дорожке Адель появилась в черном платье Armani Privé с V-образным декольте, украшенным черным полупрозрачным тюлем с пайетками. Из украшений на ней были только длинные серьги с бриллиантами и кольцо с каплевидным бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Поклонники звезды уверены, что это не просто украшение, а помолвочное кольцо. Теперь все ждут официального заявления от Адель и ее бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Но пока они предпочитают молчать.

Напомним, Адель уже была замужем: вместе с Саймоном Конекки певица была почти восемь лет, но в браке – только два, у них подрастает сын Анджело. О разводе супруги сообщили весной 2019-го, однако официально разошлись лишь в начале марта 2021 года. Первые слухи о ее романе со спортивным агентом Ричем Полом поползли в июле 2021-го: оба были в первом ряду на полуфинале NBA, а после их видели на пороге модного нью-йоркского ресторана Cipriani. Звезда подтвердила новые отношения много позже, опубликовав их первое совместное фото в Instagram. В интервью Опре Уинфри Адель сказала, что Рич – не первый ее мужчина после развода, но лишь с ним ей комфортно.

Все самое интересное, что произошло в жизни британской певицы Адель за последние шесть лет, читайте в специальном материале HELLO.RU.

Рич Пол, Опра Уинфри и Адель