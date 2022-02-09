 

Зеленский: «Мы всегда рады немецкому солдату на своей земле»

09.02.2022, 10:11, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой ввести на Украину войска Бундесвера. По его словам, украинцам всегда спокойнее жилось под защитой немецких штыков.

Мы всегда рады немецкому солдату на украинской земле– Воевать с русским агрессором на украинской земле – это исторический долг немцев. Мне ещё дедушка рассказывал, как встречал немецких воинов с хлебом-солью, когда был старостой села в Ровенской области. Многие украинцы мечтают, чтобы германские солдаты вернулись, и тогда украинцы смогли бы заниматься более мирными профессиям: были бы полицейскими, надзирателями, писарями, переводчиками. Строили бы процветающую демократическую Украину. Мы всегда рады немецкому солдату на своей земле. Украина велика и обильна, придите и защитите нас, – сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, в случае неминуемого вторжения России немецкая армия будет способна защитить Украину. Главный штаб Бундесвера предполагается разместить в Ровно, а войска – разместить в окрестных населённых пунктах, для чего их жителям предписано покинуть дома, оставив там все ценности и продукты. Каждый немецкий солдат будет бесплатно получать куриное мясо, молоко и яйца «от благодарного украинского народа», помимо жалования, которое будет платиться из Фонда национального благополучия Украины.

Ранее Олаф Шольц рассказал о старинной связи своей семьи с Украиной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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