 

Заявки на прокачку газа через Украину снизились

09.02.2022, 10:02, Новости дня
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Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу «Ямал – Европа» из РФ нет, следует из данных «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на 8 февраля составляли 84,7 млн кубометров, а на 9 февраля – 78,9 млн кубометров, что ниже почти на 6,8%, следует из данных «Оператора ГТС Украины», передает РИА «Новости».

Номинации на 7 февраля составляли 97,5 млн кубометров.

Данные по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита газа из России, указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%.

Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 млн кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 млн кубометров.

Ранее Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа. До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС, однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.

Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.



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