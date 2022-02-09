 

Долларовый индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов

09.02.2022, 10:01, Новости дня
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Долларовый индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов впервые с 17 января, следует из данных Мосбиржи.

Индекс РТС к 10.04 мск рос на 1,34%, до 1509,39 пункта – максимума с 17 января, передает РИА «Новости». 

Рублевый индекс Мосбиржи повышался на 1,04%, до 3588,6 пункта.

При этом курс доллара расчетами «завтра» снижается на 12 копеек, до 74,89 рубля, курс евро – также на 12 копеек, до 85,53 рубля.

В свою очередь нефть марки Brent дешевеет на 0,2%, до 90,6 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы умеренно растут.

Днем ранее российский рынок акций вырос по итогам основных торгов на 2,33% до 3551,65 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,04%, до 1489,18 пункта. 



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